Inter, la Curva Nord annuncia la contestazione

Nella serata in cui Frank De Boer si gioca la panchina e la squadra in difficoltà avrebbe bisogno come il pane del sostegno dei suoi tifosi , la Curva Nord non fa sconti e annuncia sulla propria fanzine distribuita gratuitamente prima del match Inter-Torino un clima di aspra contestazione. "Forse non ci siamo capiti... I bonus sono finiti" il messaggio sulla prima pagina de "L'Urlo della Curva Nord".

"Decisamente oltre il tollerabile" il titolo del primo capitolo, che fa presagire un'altra serata difficile per i nerazzurri, che saranno pesantemente contestati se non produrranno una prestazione almeno sufficiente e non torneranno prontamente a fare risultati dopo tre sconfitte di fila. Resta da capire come si comporterà il resto del pubblico di San Siro. E' ancora sotto gli occhi di tutti il clima surreale creatosi durante Inter-Cagliari, con la Curva Nord che contestava e fischiava Icardi mentre gli altri tifosi lo sostenevano. Una spaccatura che non ha giovato alla squadra, ancora più sotto pressione stasera in un match da non sbagliare. Non solo per De Boer, ma soprattutto per non mandare in soffitta spgni e speranze dopo appena due mesi.