Inter, la conferenza di Pioli è LIVE

Una vittoria per continuare a sperare nel terzo posto, l'ultimo utile per accedere ai preliminari di Champions League. L'Inter non ha alternative domenica sera a San Siro nel big match contro la Roma: giallorossi e Napoli non perdono colpi e gli scontri diretti saranno decisivi da qui a fine stagione. Stefano Pioli presenta la sfida contro i ragazzi di Spalletti.