Inter, l'agente di Candreva scatena l'asta: "Ci sono anche Napoli e Milan"

Antonio Candreva è sempre più vicino all' Inter come conferma anche il suo agente ("Stiamo lavorando per trovare l’accordo"), ma il futuro del centrocampista azzurro è tutt'altro che scritto e comunque non sarà svelato prima della fine dell' Europeo . Proprio le prestazioni dell'esterno con l'Italia potrebbero farne lievitare il prezzo e così l'agente ha provato a scatenare l'asta: "Su di lui ci sono anche Napoli e Milan".

"Stiamo lavorando per trovare l’accordo con l’Inter, ma al momento è impossibile indicare delle tempistiche, non ne ho idea", ha detto ai microfoni di fcinter1908.it Federico Pastorello, che però poi ha anche aggiunto: "Su di lui oltre ai nerazzurri c’è anche il Napoli e credo arriverà anche il Milan a breve. Si saprà qualcosa in più finiti gli Europei".

La squadra di Mancini resta certamente in vantaggio sull'esterno biancoceleste per cui Lotito chiede 25 milioni, ma i nerazzurri, che come alternativa valutano Nani (la clausola rescissoria è di 8,5 milioni), devono sbrigarsi se vogliono bruciare la concorrenza delle altre, anche perchè una volta risolta la questione societaria, si sbloccherà anche il mercato del Milan.