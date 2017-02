Inter, l'agente di Brozovic accusa Pjanic: "Gli ha rotto lui il dito"

Queste parole arrivano a smentire le voci secondo cui Brozovic si fosse infortunato dando un calcio con la suola del piede a un gradino della "panchina" dello Stadium subito dopo la sotituzione, non gradita, da parte di Pioli. Se questo colpo abbia contribuito, almeno in parte, al suo infortunio, non è chiaro. Di sicuro l'Inter dovrà fare a meno del centrocampista croato per non meno di due/tre settimane.