Inter, l'agente di Blanc: "Nessun contatto con la società nerazzurra"

Confermatissimo dalla dirigenza dell' Inter , almeno fino alla prossima sconfitta, Frank de Boer, esce allo scoperto l'agente di Laurent Blanc . All'emittente francese Rmc Sport Jean-Pierre Bernes ha detto: "Smentisco categoricamente qualsiasi accordo o discussione con la società nerazzurra o i suoi dirigenti. Non c'è assolutamente niente". Ma con il tecnico in bilico non sono da escludere clamorosi ritorni di fiamma.

Blanc è il profilo internazionale che piace alla proprietà cinese, apprezzato per le sue 97 presenze sulla panchina della Francia e per i successi ottenuti in patria con il Paris Saint Germain. Una squadra che ha portato ai quarti di finale in Champions league. Ma se le cose dovessero andare male, già nel posticipo con la Sampdoria tornerebbero a crescere soprattutto le quotazioni di Leonardo, l’uomo voluto dall’ex presidente Moratti. Mentre la dirigenza italiana della società, Ausilio in testa, preferirebbe un traghettatore che conosce bene il campionato come Pioli o Guidolin, per affidare poi la squadra al grande sogno dei tifosi l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone.