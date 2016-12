Inter, Kondogbia: "Scudetto? Ci credo. Ma attenzione a Roma e Napoli"

Geoffrey Kondogbia a tutto campo, a tu per tu coi tifosi dell' Inter . Dopo il primo gol in campionato a Torino, dopo la sosta-nazionali, riprende la corsa scudetto: "Certo che possiamo vincerlo". Sulla strada verso il tricolore due squadre in particolare: "Ora come ora Roma e Napoli " ha continuato il francese. Due i giocatori che lo hanno colpito: "Murillo e Salah". Il modello: "Tourè, un leader". L'Inter: "Unica, la squadra del Triplete!".

"L'Inter è un grande club, un sogno diventato realtà, una passione internazionale". Kondogbia usa queste parole per descrivere il suo nuovo club. Qui ha trovato un ambiente familiare, ha legato con tutti ("Biabiany e Gnoukouri in particolare") e qui studia per diventare un vero leader: "Non ho idoli, bensì dei modelli: Diaby, Vieira e Yaya Touré".



L'obiettivo è il più alto: lo scudetto. Poi la Champions: "Si può arrivare in alto. Dobbiamo lavorare e sono convinto che possiamo ottenere ottimi risultati". Tre aggettivi per descrivere l'Inter? "Famiglia, Triplete, unica".



L'Italia e l'Inter, ovviamente. Ma non solo. Nella sua lunga chiecchierata coi tifosi nerazzurri c'è chiaramente spazio anche per quanto successo in questi giorni in Francia: "E' un momento difficile, ma siamo un grande Paese e ne usciremo tutti insieme".