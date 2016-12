Inter, Kondogbia scalpita: in ritiro un giorno prima e subito in campo

A Riscone di Brunico prosegue la preparazione dell'Inter, al lavoro da quattro giorni in Trentino. Mercoledì la banda di Mancini si è allenata solo di mattina grazie al pomeriggio libero concesso da Mancini e prima della presentazione della squadra in piazza. Il neo acquisto Kondogbia ha deciso di raggiungere i compagni con un giorno d'anticipo, presentandosi in ritiro per il pranzo. In attesa di partecipare con tutta la squadra alla festa con i tifosi, Kondogbia ha già sostenuto la prima seduta d'alllenamento.

Kondogbia avrebbe dovuto raggiungere la squadra giovedì, ma ha scelto di anticipare i tempi in modo da poter partecipare alla presentazione della squadra. Una notizia che avrà certamente fatto piacere a Roberto Mancini, che intanto sotto la pioggia e senza Kovacic (il croato non è sceso in campo) ha alternato un lavoro atletico a esercitazione tattiche.



Nel frattempo, è riuscito l'intervento chirurgico di Murillo, che stamattina si è sottoposto a un intervento di riposizionamento in asse della piramide nasale a seguito della frattura delle ossa nasali avvenuta in occasione della gara di Coppa America Brasile-Colombia del 17 giugno scorso. Il difensore potrà essere a disposizione di Roberto Mancini in ritiro a Brunico dall'inizio della prossima settimana.