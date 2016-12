Inter, Kondogbia in esclusiva: "Non è vero che sono in difficoltà"

Geoffrey Kondogbia conferma le ambizioni dell'Inter in questa stagione. "L'obiettivo è entrare tra le prime tre e andare in Champions. Dobbiamo fare di più e anche io devo crescere e abituarmi ai compiti che mi chiede il mister. Ma non è vero che sono in difficoltà, è solo questione di abitudine. Vogliamo rimanere in alto e vincere più partite possibili. Se la Juve ha paura? Non credo, loro sono la Juve", ha detto il francese a Premium Sport.