Inter, Kondogbia: "Il Milan offriva di più, sono qui per Mancini"

Il club di Thohir è riuscito a strappare il sì di Kondogbia dopo un derby di mercato col Milan. E' lo stesso giocatore a raccontare come andarano le cose a Montecarlo: "La verità è che ho parlato con il Milan, ma mai nella mia vita ho detto sì ad Adriano Galliani. Il club rossonero mi offriva di più, ma Mancini ha fatto la differenza. I due club sanno quanto è accaduto e sanno quanto mi hanno proposto. E il Milan sa che la sua proposta finanziaria era superiore ma non è in funzione di questo che ho scelto".



Uno dei motivi per cui ha deciso di accettare i nerazzurri, come detto, si chiama Roberto Mancini: "Il mister conta tantissimo nella mia scelta, più del 50%. Mi ha spiegato il progetto e di quanto mi volesse con lui. Cosa mi ha detto? Quello che volevo sentirmi dire. Molti giocatori hanno sbagliato club perché non hanno parlato con l'allenatore, non avendo quel legame. Io l'ho avuto. E ha avuto un ruolo fondamentale. Ho anche parlato della Serie A con Evra. La sua opinione ha avuto molta importanza, mi ha fatto capire che una volta che hai provato il campionato italiano non c'è altro che possa impressionare di più. Inoltre mi ha detto che mi aiuterà a migliorare in ogni aspetto. Gli allenamenti in Italia sono più duri e di conseguenza tutto il resto diventa più facile. Un sacco di giocatori sono stati in Italia e poi hanno fatto sfracelli altrove, come Zidane ed Henry. Se prendete l'esempio di Pogba, sapete che se andrà altrove si adatterà".



Il centrocampista francese racconta le sue prime impressioni a proposito del nuovo club: "Non sarei mai andato in una squadra senza ambizioni. Quando ho visto i giocatori della rosa, quando ho visto gli acquisti - penso a Miranda, Montoya e Murillo - non ho potuto dubitare sulle ambizioni dell'Inter. Ad oggi è ancora troppo presto per dirlo, ma le qualità per lottare per il titolo ci sono. Differenze con la Francia? Cambia tanto. Si esige di più e si lavora di più. Per esempio, questa settimana abbiamo fatto allenamenti di quasi tre ore, con tanta corsa. Era così a Siviglia, ma qui si lavora molto molto di più. E poi tatticamente si curano i dettagli. L'accoglienza dei tifosi interisti? Mi sono lasciato andare vedendo tanto entusiasmo, è stata la prima volta. Vedendo tutto questo viene voglia di dare il 100%".