Inter, Kondogbia: "Con la Juve a testa alta, ma meno errori altrimenti..."

L'eliminazione dalla Coppa Italia pesa. Inutile negarlo o tentare di farlo. Un'esercizio a cui infatti Geoffrey Kondogbia intelligentemente si sottrae: "Siamo un po' delusi per ieri perché volevamo vincere" ha dichiarato il francese a Inter Channel. " Se non altro non abbiamo mollato fino alla fine, per questo siamo soddisfatti dell'atteggiamento avuto. Peccato per il risultato".



Già, peccato soprattutto per quei tifosi che dopo nove vittorie consecutive tra Serie A e Coppe, speravano che il filotto non si interrompesse alle porte della semifinale. Ora resta vivo solo il filotto in campionato (sette i successi di fila) e mantenerlo tale anche domenica prossima significherebbe tornare da Torino con un successo dallo Juventus Stadium: "È una partita di 90 minuti, e non si sa mai" ha continuato Kondogbia. "Abbiamo dimostrato che nelle ultime partite stiamo abbastanza bene, per questo andiamo a Torino a testa alta e proveremo a fare un buon risultato".



Fare risultato contro i più forti. Contro una squadra che in casa non sa far altro che vincere. Ancor più pericolosa dopo il cambio di modulo ideato da Allegri. Novanta minuti che si preannunciano "molto tattici. "Come tutte le partite, anche se stavolta un po' di più perché entrambe le squadre hanno grandi qualità. Proveremo a sbagliare meno, perché in queste partite gli errori si pagano. Dove arriverà l'Inter? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo guardare una partita alla volta, lavorare su questa di domenica e poi sulla prossima".