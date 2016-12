Inter-Juventus 2-1: Icardi-Perisic, e De Boer sogna

LA PARTITAInter e Juve, agli estremi -o quasi- degli umori. Quello che s'immagina, dopo il tonfo europeo di giovedì, intorno a De Boer. Quello che si respira dalle parti di Allegri, con 9 punti e una prima di Champions che non è stata trionfale: e qui, si sa, vorrebbero tutto e subito. Ma di questi opposti stati d'animo non si ha percezione sul campo. Perché la partita è subito accesa da un brivido per l'off-side millimetrico di Khedira in zona-gol dopo nemmeno un minuto ed è, soprattutto, marchiata da un'Inter finalmente padrona di se stessa e delle sue qualità.

Joao Mario e Banega in mezzo dettano ritmi e qualità che Pjanic e Khedira faticano a recepire; Eder a sinistra è sovente fuori dai radar di Benatia, Medel sacrifica il suo ghigno anche addosso a Dybala quando serve e la scelta di Mandzukic per Higuain non offre ad Allegri soluzioni piacevoli. Mentre Icardi si prende per intero le attenzioni di Bonucci e Chiellini insieme. E i due, sovente, non bastano per tenere a freno lo scatenato Maurito.

Così i giochi di metà campo sono spesso tinti di nerazzurro e dopo venti minuti di studi, giusto al 20', c'è un contropiede, arma letale bianconera, che mette agitazione ad Handanovic e sulla replica Eder trova Icardi che di testa pizzica soltanto un pallone degno di miglior destino.

E' come una scossa, si accendono luci -reciproche- dalle parti del gol. Mentre Benatia all'ennesima rincorsa su Eder ferma qui la sua avventura: una smorfia di dolore, un muscolo della gamba che fa crac, dentro Barzagli al 25': ricomponendo la difesa-tipo. E quelle luci? Si accendono, appunto.

Contenere Eder è complicato anche per Barzagli, Candreva al 30' s'incarica di una punzione dai sapori forti e dall'esito desolante, poi al 34' in pochi secondi succede che Khedira si divora di testa il gol su un micidiale contropiede condotto da Dybala e Asamoah e subito dopo Icardi strappa la palla a Chiellini e di destro, in diagonale, pizzica il palo. Con un finale di tempo che passa ai bianconeri e al 37' Pjanic accarezza, pure lui, il palo. Handanovic spettatore.

Ripresa. Non cambiano i connonati della sfida, con una propensione interista a tenere palla e fare gioco e una Juve che predilige lo star molto sulle sue: forse per calcolo, forse -meglio dire- perché costretta. E le due occasioni sui piedi di Eder al 10', tiro deviato e fuori di un niente, e al 18' di Candreva, splendido diagonale al volo su assist di Icardi sono il segnale forte che l'Inter si dà. Senza però riuscire a far breccia.

Cosa che invece riesce alla Juve al primo impatto vero della ripresa: scappa Alex Sandro a sinistra, traversone basso, Lichtsteiner anticipa Santon ed è gol. Il gol del vantaggio (21') che però non demolisce un'Inter fin lì ricca di qualcosa che ci si aspettava e non si vedeva e tutto quello che si è accumulato in un'ora finisce nella testa di Maurito Icardi che al 23' va a prendere un pallone in cielo, su calcio d'angolo, e spiazza tutti: Buffon e chi lo marcava. Immediata risposta, è l'1-1.

La Juve soffre questa immediata replica, entra Higuain per Mandzukic, ma la pressione interista è forte e strappa un pallone letale ad Asamoah appena fuori dall'area di Buffon, Icardi prova la conclusione, ritorna su se stesso e offre l'assist a Perisic, da poco entrato per Eder. E il croato di testa deposita in gol. Buffon attonito, la difesa bianconera in evidente stato d'ansia, interisti senza più freni per questo sorpasso riuscito al 33': 2-1.

Il finale è una bolgia. Banega è espulso al 44' per due ammonizioni in due minuti. E in dieci contro undici, con 4 minuti di recupero da giocare c'è di che soffrire. Per tutti. Minuti che Tagliavento porta a 6' per un interminabile finale. Per un sogno interista che chissà, forse, comincia qui. E una Juve che rimugina su questa settimana no. Che succede?