Inter-Juve, Mancini schiera Carrizo

Roberto Mancini sceglie il 4-3-3 per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Solo una novità rispetto alle anticipazioni della vigilia: tra i pali ci sarà Carrizo e non Handanovic. Confermata l'inedita coppia di centrali D'Ambrosio-Juan Jesus e anche il recupero di Medel, che giocherà in mezzo al campo. Davanti tridente con Eder centravanti appoggiato da Perisic e Ljajic. La Juve scenderà in campo con un 4-4-2 con Cuadrado e Asamoah sugli esterni e con Morata e Zaza centravanti.

QUARTO CONFRONTO STAGIONALE Per la quarta volta in stagione, la seconda in tre giorni, nerazzurri e bianconeri si daranno battaglia: a San Siro è in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Ai ragazzi di Mancini servirà una vera impresa, visto il 3-0 incassato nella semifinale d'andata dello Stadium con doppietta di Morata e rete di Dybala. Un risultato che, sulla carta, dovrebbe mettere al sicuro i bianconeri.

Juventus che, domenica scorsa, ha bissato il successo in Tim Cup rifilando altri due schiaffi all'Inter grazie a Bonucci e ancora Morata. Se si considera che il match d'andata in campionato a San Siro è finito 0-0, i nerazzurri in questa stagione sono a quota zero gol segnati alla Vecchia Signora in tre confronti. Un bottino che non fa certo dormire sonni tranquilli a Mancini (messo in discussione da critica e tifosi dopo le ultime deludenti prove) in vista del quarto derby d'Italia, dove i suoi uomini saranno costretti a siglare almeno tre reti senza subirne nessuna per portare quantomeno la sfida ai supplementari. La Juventus va invece a caccia della seconda finale consecutiva, dopo quella vinta 2-1 con la Lazio nella passata stagione.