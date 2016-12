Inter, Juan Jesus: "Higuain non mi fa paura, con il Napoli vinciamo" 

15:07 - Juan Jesus non teme il Napoli. In un'intervista esclusiva che andrà in onda su SportMediaset XXL domenica 19 ottobre alle 13 (su Italia 1), il difensore dell'Inter ha dichiarato che "è la partita che ci voleva. Li consociamo bene. Higuain? Non mi fa paura". Inoltre Jesus chiama a raccolta i suoi tifosi: "Abbiamo bisogno di loro, più degli incitamenti che dei fischi. E' un brutto momento, ma credo che contro il Napoli ci inciteranno per 90 minuti.



Intervistato sul momento dell'Inter, Juan Jesus sa che il momento non è dei migliori: "Il mister mette in campo la squadra, poi lì ci siamo noi. La responsabilità è nostra. Ma credo che i tifosi ci inciteranno per questa importante partita". E, commentando le parole di Ausilio -"l'Inter? Ha un organico da terzo posto"- il difensore brasiliano dimostra di crederci: "Noi dobbiamo sempre pensare al massimo, dobbiamo fare di tutto per raggiugnere il terzo posto".

Momento completamente diverso per gli avversari, con un Napoli in risalita grazie alle due vittorie consecutive. "Dobbiamo dare il 100% se vogliamo vincere e risorgere dopo le ultime prestazioni" ha detto Jesus "Higuain non mi fa paura e comunque il Napoli ha tanti giocatori di livello in attacco: non mi dovrò occupare solo di lui". Ma, nonostante le difficoltà, conclude sentenziando: "Vinceremo noi".