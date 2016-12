Inter, Juan Jesus: "E' mancata concentrazione, serve cattiveria. Diamo il 300 percento" 

17:49 - Domanda e risposta. Senza filtri. Senza giri di parole. Il tifoso interista chiede e il giocatore replica: #askJJ5, protagonista Juan Jesus. Tutto: passato, presente e futuro. Dall'Internacional di Porto Alegre all'Inter ("evidentemente sono interista da sempre"), tre anni in Italia con - sinora - poche soddisfazioni: "Mai stati in una situazione così. Sono mancate cattiveria e concentrazione. Dobbiamo dare il 300 per cento. Seguiamo Mancini".

Spazio ai sogni ("Vorrei all'Inter Cristiano Ronaldo") e tanto spirito autocritico. Difficile, sinceramente, nascondersi in un momento tanto nero: "Dobbiamo riprenderci, dobbiamo dare il massimo perché così non si può - ha continuato Juan Jesus - dobbiamo tornare a vincere. Ora l'obiettivo è riportare l'Inter più in alto possibile, non possiamo stare nella parte destra della classifica, non è un posto per una società così. Manca forse cattiveria agonistica, concentrazione. Juve, Roma, vanno a mille. Nel primo tempo con l'Udinese abbiamo pressato, ma dobbiamo farlo in tutte le partite. Dobibamo risalire, l'obiettivo è l'Europa". Sotto accusa la difesa priva da quest'anno del suo idolo Samuel: "Ritornare terzino? Ho giocato tante volte in Brasile come terzino, ma ho giocato anche come centrale. Io faccio quello che mi chiede il mister, non cambia nulla per me".



Già il mister, come lo chiama Juan Jesus. "Con Mancini si torna in Europa? Sappiamo quanto può dare alla squadra, in quindici giorni ha cambiato tanto, la squadra sta provando a capire cosa vuole il prima possibile, anche lui ci ha detto che in due settimane abbiamo fatto cose che in altre squadre fanno in qualche mese". Sono però mancati i risultati: in campionato solo un punto, tanti errori, morale basso. E i tifosi che via via si sono spazientiti, esaurendo quasi l'entusiasmo successivo all'arrivo di Mancini: "Sentire l'appoggio dei tifosi conta, è come quando aspetti l'abbraccio di tua mamma che ti dice che tutto passrà. Abbiamo bisogno di questo ora noi. I tifosi in questo momento devono sostenerci, siamo una squadra giovane, giochiamo insieme da poco. Devono aiutarci, soprattutto se va male abbiamo bisogno di loro, io sento la Curva che canta sempre, sono sincero. Però si sente qualcun altro che quando si sbaglia rumoreggia subito. Siamo arrabbiati anche noi, come loro. Andiamo in campo per fare il massimo, se si sbaglia subito non bisogna fischiare".



Insomma, uniti per chiudere l'anno al meglio e ripartire a gennaio puntando a risalire in calssifica. Facendo affidamento, perché no, sul mercato di riparazione: "Lamela o Lavezzi? Ho giocato tante volte contro Lamela. Sono entrambi bravi ma diversi. Lamela è più agile, Lavezzi è velocissimo. Mi piacciono entrambi". Abile e diplomatico. ANche quando parla di chi già c'è e serve quanto mai a questa Inter: "Che giocatore è Osvaldo? Deve valutare la società, per me è bravissimo, ci vuole uno come lui, conosciamo il suo carattere, a me piace tantissimo come giocatore e come persona". Esattamente come Palacio, un tipo schivo e timido fino a ieri, ora invece sempre più inserito e protagonista nello spogliatoio. Meno in campo, però. E da qui l'invito finale di Juan Jesus: "Caro Rodrigo, se segni dovrai fare #askPalacio!". I tifosi interisti non vedono l'ora...