Inter, Jovetic sfida la Juve: "Abbiamo un'ottima squadra"

Stevan Jovetic è pronto a cominciare la sua avventura in nerazzurro. L'attaccante montenegrino, dopo la firma, si è allenato ad Appiano e volerà con la squadra a Istanbul dove farà il suo debutto contro il Galatasaray nell' amichevole che si giocherà domenica alle 20 (diretta Premium Sport) . E in esclusiva a Premium Sport Jovetic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere parte di un grande club. Spero che insieme faremo grandi cose e spero che l'Inter torni a vincere e a stare dove deve: nelle posizioni di testa".

"L'Inter è una buona squadra, abbiamo ottimi giocatori e proveremo a battere la Juve, sarà una bella sfida. Come mai ho scelto i nerazzurri? Ho parlato con Mancini e con Ausilio, mi hanno convinto e ora sono molto felice. Al City non è andata bene, non solo per i problemi fisici: anche quando stavo bene il mister non mi faceva giocare. Però non voglio dire altro sul City: sono stato bene e li ringrazio, gli auguro di vincere ancora".