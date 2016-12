Inter, Jovetic: "Scudetto? Vedremo a primavera..."

Il campionato, il rapporto con Mancini, Messi. Prima di tornare in Italia con l'Inter, Jovetic si confida in Qatar: "Stiamo facendo bene e possiamo migliorare. E' ancora presto per parlare di scudetto, ma il nostro obiettivo è tornare nelle a giocare la Champions. A marzo/aprile vedremo dove saremo e cosa potremo fare di più. Messi? E' il migliore nella storia del calcio. Prima c'è lui, poi tutti gli altri. Per me è una fonte di ispirazione".