14 dicembre 2015 Inter, Jovetic: "La Juve è forte ma non fa paura" Il montenegrino: "Sapevo sarebbero tornati tra le prime, il campionato è lungo. Vogliamo la Coppa Italia". Icardi: "Il mio lavoro è fare gol"

La vetta solitaria con 4 punti di vantaggio sulle seconde non scompone Stevan Jovetic, tornato al gol dopo quasi 4 mesi. Il montenegrino, intervistato in esclusiva da Premium Sport, ha spiegato: "E' presto per parlare di Scudetto. Noi dobbiamo rimanere concentrati e continuare a fare il nostro". Il ritorno della Juve, però, non spaventa: "Sono forti, ero sicuro sarebbero tornati in alto, ma non abbiamo paura: quando li abbiamo sfidati meritavamo di batterli".

L'attaccante ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia con il Cagliari: "È una partita molto importante: non avendo le coppe europee dobbiamo puntare decisi sia sul campionato che sulla Coppa Italia. Vogliamo vincere e andare avanti il più possibile".



