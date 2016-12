Inter, Jovetic: "Ho ancora 3 anni di contratto e qui sto bene"

Jovetic non vuole lasciare l'Inter . "Ho altri 3 anni di contratto e in Italia mi trovo veramente bene", ha spiegato nell'intervista rilasciata al quotidiano Blic. "Preferisco la Serie A alla Premier. La prossima stagione sarà sicuramente miglio e io avrò maggiori opportunità di dimostrare il mio valore", ha continuato JoJo. L'Inter sul giocatore ha l'obbligo di riscatto: 14,5 milioni di euro da versare al Manchester City.

Jovetic vuole continuare a essere protagonista con la maglia nerazzurra, ma in corso Vittorio Emanuele sperano di ripetere l'operazione Shaqiri, riscattato (anche con lui c'era l'obbligo), per poi essere girato allo Stoke City, in Premier, risparmiando sul suo ingaggio. Così adesso Piero Ausilio sta lavorando anche per rimpiazzare il trequartista montenegrino, che quest'anno ha totalizzato 27 presenze (25 in campionato) siglando 7 gol (6 in Serie A).