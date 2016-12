Inter, Jovetic: "Falsità su di me: mai fatte infiltrazioni. Tutto ok con Mancini"

Cinque su cinque. Poi la frenata, un ko e un pari. En plein con Jovetic in campo, un punto su sei senza Jo Jo. Quanto conti la presenza dell'ex giocatore del City risulta allora chiaro: ecco perché con la Juve non può mancare, ecco perché la sua convocazione in Nazionale sta tenendo in apprensione Mancini e tutta l'Inter. Apprensione accresciuta oltretutto da notizie - o presunte notizie - rimbalzate via via nel corso degli ultimi giorni dal ritiro del Montenegro. Infiltrazioni per giocare? Dissidi con Mancini? Polemiche più o meno latenti? Macché! Jovetic non ci sta e per sgombrare il campo da ogni dubbio mette tutto nero su bianco. Ai tempi dei social basta un tablet o uno smartphone e tutto è fatto.



"Continuo a leggere cose assurde che francamente non comprendo. Ci tengo a precisare, in maniera chiara, che non c'è alcun tipo di problema con lo staff medico dell'Inter e con Mister Mancini. Non ho fatto alcun tipo di infiltrazione in Germania, dove sono andato a fare una visita di controllo, autorizzato e accompagnato dalla mia Società. Sono obbligato, come tutti, a rispondere alla convocazione della mia Nazionale, perciò sono qui, mi sto allenando a parte e valuteremo la mia situazione medica giorno dopo giorno, con la massima serenità".