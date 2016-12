Inter, Jovetic evita un'altra sconfitta

Con un rigore 'generoso' assegnato al 90' e realizzato da Jovetic , l' Inter evita un'altra sconfitta nell'amichevole disputata nel pomeriggio contro l' Al- Ahli nel ritiro nerazzurro di Riscone di Brunico. Dopo 5' di gioco gli ospiti vanno in vantaggio grazie a Lima che, servito perfettamente in profondità, non sbaglia e trafigge Handanovic. Nella ripresa tanti cambi di uomini e di modulo da parte di Mancini. Il gol dell'1-1 arriva allo scadere.

Nel primo tempo Mancini ha mandato in campo questo 11, schierato con il 3-5-2: Handanovic; Murillo, Medel, Juan Jesus; Shaqiri, Guarin, Kovacic, Kondogbia, Manaj; Palacio, Icardi. Dopo il vantaggio è ancora la squadra degli Emirati Arabi ad andare vicina al raddoppio subito con Hikel e sul fine della frazione con Lima. Cambio totale di formazione a inizio ripresa: nerazzurri con il 3-5-1-1: Carrizo; Andreolli, Ranocchia, Santon; Montoya, Brozovic, Gnoukouri, Dimarco, D'Ambrosio; Nagatomo; Jovetic. Poco da segnalare in cronaca, con i nerazzurri che faticano a creare occasioni da gol. Brivido Carrizo, che sbaglia un'uscita ma gli avversari non ne approfittano. E al 90' arriva il rigore che Jovetic non sbaglia. la quinta sconfitta di fila in amichevole è evitata.