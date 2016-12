Inter, Jovetic avvistato a Madrid

Visto il passato recente, potrebbe esserci dietro anche una storia di mercato. Stevan Jovetic è stato avvistato all'aeroporto di Madrid, pronto a rientrare a Milano per la ripresa degli allenamenti con l'Inter. A giugno il montenegrino era stato molto vicino all'Atletico di Diego Pablo Simeone: il tecnico argentino apprezza molto la duttilità in attacco del nerazzurro. Poi si sa, le strade del mercato sono infinite e JoJo è sbarcato alla Pinetina in prestito con obbligo di riscatto.