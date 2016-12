Inter: Joao Mario forza i tempi, con la Roma torna Brozovic

La tabella è stata sinora perfettamente rispettata: oggi Joao Mario ha ripreso a lavorare sul campo e se tutto andrà bene domani alzerà i ritmi e la rifinitura di sabato sarà utile per dare le conferme attese e sperate. De Boer spera di avere il portoghese domenica sera contro la Roma all'Olimpico. Ne è certo però Fernando Santos, ct del Portogallo: "Lo convoco in Nazionale - ha detto - perché so che domenica può tranquillamente giocare".