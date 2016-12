Inter: Jo-Jo e Icardi affondano l'Athletic

Dopo quattro sconfitte di fila senza segnare un gol (Bayern, Milan, Real Madrid e Galatasaray) e il pareggino in extremis nell'allenamento-partita con gli arabi dell'Al-Ahli, l' Inter torna al successo battendo 2-0 l'Athletic Bilbao. Al Tardini decidono un gol di Jovetic al 27' , ben imbeccato da Gnoukouri, e di Icardi in tuffo di testa nel finale (84'). Mancini può sorridere per l'ottima prova del montenegrino, il migliore in campo.

LA CRONACA

A 15 giorni dal via del campionato quello contro l'Athletic Bilbao è un test fondamentale in casa Inter. La squadra, reduce da quattro sconfitte di fila senza segnare un gol (Bayern, Milan, Real Madrid e Galatasaray) e dal pareggino in extremis nell'allenamento-partita con gli arabi dell'Al-Ahli, ha bisogno di tornare al successo per il morale e per mettere a tacere i primi e comprensibili mugugni per un pre-campionato davvero sottotono.

Per la gara del Tardini contro i baschi, Mancini deve fare a meno all'ultimo di Kovacic (leggero affaticamento) e Kondogbia (problema alla schiena). Gioca Guarin trequartista alle spalle di Icardi e Jovetic. I centrali di difesa sono Murillo e Miranda, quelli chiamati a risolvere i problemi della passata stagione. I baschi hanno tante assenze di rilievo ma si difendono con ordine, con i nerazzurri che confermano le difficoltà ad innescare le punte, soprattutto Icardi. Dopo un quarto d'ora di sbadigli, ci pensa Jovetic ad accendere la gara: cross di Guarin, colpo di testa di Jo-Jo e miracolo di Iraizoz. Sul proseguimento dell'azione palo esterno di Icardi. Siamo al 17'. Il montenegrino, pur con una condizione fisica deficitaria, ha una gran voglia di fare e si muove molto per andare a prendere palla. Al 27' bella azione sull'asse Juan Jesus- Gnoukouri: il nigeriano mette in mezzo per Jovetic, sinistro di Jo-Jo sotto la traversa e Inter in vantaggio. E' il secondo gol del montenegrino, che è di gran lunga il migliore dei suoi. Al 35' è ancora lui a rendersi pericoloso: destro a giro e palla sul fondo. Nel primo tempo Handanovic la fa da spettatore, anche grazie alla coppia Miranda-Murillo che spegne ogni velleità dell'Athletic.

A inizio ripresa solo due cambi per il Mancio: dentro Palacio e Ranocchia per Guarin e Santon, con Murillo che passa terzino destro. Jovetic ci prova anche su punizione al 4': è il suo ultimo sussulto prima del cambio al 16'. I baschi si affacciano dalle parti di Handanovic con Guillermo (testa ribattuta da Palacio) e Undabarrena (palla alta), ma il numero 1 non corre pericoli. Così, dopo i tentativi di Brozovic, Gnoukouri e Ranocchia, è Icardi a chiudere il match con uno spettacolare tuffo di testa imbeccato dal Nagatomo. Siamo al 39' e cominciano già a scorrere i titoli di coda. La benzina nelle gambe è ancora poca, la manovra offensiva è abbastanza farraginosa, ma oggi il Mancio può godere con Jo-Jo e il solito Icardi. Due lampi nel deserto del Tardini che fanno tornare il buonumore.