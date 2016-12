Inter, J. Mario in panchina a Roma? Si prova il recupero

Le possibilità restano basse: serve cautela, il gemello è un muscolo delicato e, soprattutto, dopo la sfida dell'Olimpico ci sarà la sosta per le Nazionali che potrebbe favorire un recupero completo. Però non si può ancora escludere la presenza di Joao Mario domenica sera contro la Roma, per lo meno in panchina. Per centrocapista dell'Inter terapia conservativa anche oggi, poi domani proverà a correre: da lì si capirà di più sul suo possibile utilizzo.