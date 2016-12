Inter, Ivan Zamorano coinvolto in un incidente stradale

Disavventura in terra argentina per l'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano. L'auto guidata dal cileno è stata centrata da un'altra vettura in Avenida 9 de julio, a Buenos Aires, e si è ribaltata. Secondo quanto riportato dai media locali, le sue condizioni non destano preoccupazione. Più gravi, invece, le ferite riportate dalla compagna Maria Alberò, trasportata in ospedale con l'elicottero.