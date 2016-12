Inter in caduta libera: media da retrocessione

10:36 - Inter in caduta libera. Fuori dalla Coppa Italia e a 8 punti dalla prima posizione utile per l'Europa, i nerazzurri si aggrappano all'Europa League per salvare la stagione. "Non perdevo tre partite di fila da dieci anni", ha detto Mancini dopo la gara col Napoli. Parole che delineano i mar gini di una crisi sempre più evidente. Dal suo arrivo in panchina, del resto, il numeri parlano chiaro: 4 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi.

Torino, Sassuolo e Napoli. Il filotto negativo dell'Inter suona come un enorme campanello d'allarme. Soprattutto perché arriva dopo un cammino faticoso e molto altalenante. Dall'esordio nel derby, Mancini in campionato ha incassato soltanto due vittorie (contro Chievo e Genoa), le altre due le ha invece centrate una in Europa League (Dnipro) e una in Coppa Italia (Sampdoria). Per il resto il bilancio è molto magro. Cinque pareggi (Milan, Qarabag, Lazio, Juventus, Empoli) e cinque sconfitte (Roma, Udinese, Torino, Sassuolo e Napoli).



Numeri alla mano, il confronto con l'avvio di stagione di Mazzarri è perdente. In campionato l'ex tecnico nerazzurro ha tenuto infatti una media punti di 1.45, mentre il Mancio si ferma a quota 1 punto. Il cammino è da retrocessione (il Parma nelle ultime 10 gare ha una media punti di 1,3) e, a meno di miracoli, la rincorsa alle zone alte della classifica sembra molto complicata. Soprattutto se si analizzano i dati.



In particolare, alla Pinetina preoccupa la questione gol. In campionato, con Mancini in panchina, le reti segnate sono 13 e quelle subite 15. Un saldo negativo, che spiega molto della crisi nerazzurra. A questa Inter manca il gioco, ma non solo. Manca sicurezza in difesa e freddezza sottoporta. Una situazione pesante, che rischia di far saltare il banco prima ancora di avviare il progetto futuro programmato da Thohir insieme a Mancini. Ai nerazzurri serve una svolta. D'ora in avanti è vietato sbagliare. Per tutti.