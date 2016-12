Inter, il Mancini-bis non ha funzionato

No, il Mancini bis non ha funzionato. E i motivi sono molteplici. Certo, un cambio di allenatore in pieno precampionato, anzi a 13 giorni dal debutto in Serie A, dopo la preparazione atletica, le amichevoli, la tournée e un mercato fatto di acquisti per accontentare il tecnico ora uscente non sembrava uno scenario realistico. Invece tutto è precipitato.



I mal di pancia del Mancio erano veri: il suo disappunto sul vuoto societario, sull'immobilismo sul mercato, sulla mancanza di un interlocutore, hanno portato alla rottura. Quanto Thohir ha provato a ricomporre, non ha fatto altro che far arrabbiare ancora di più Mancini.



Il Mancio era arrivato nell'autunno 2014 per sostituire Mazzarri. Aveva subito chiesto acquisti: arrivarono Shaqiri, Podolski, Santon, Brozovic, oltre a Felipe. Un mercato poi quasi tutto rinnegato. Risultato? Ottavo posto e Inter fuori dalle Coppe.



La passata stagione sembrava quella della svolta: 10 acquisti, un avvio da urlo, poi da Natale in poi un calvario, fino al 4° posto. E, di nuovo, un mercato in parte rinnegato. La svolta, vera, non è mai arrivata: il salto di qualità che il primo Mancini aveva dato, preparando la strada a Mou per il ritocco decisivo, non è mai arrivato.



Mancini voleva campioni pronti, è la sua peculiarità: farsi valere, scegliere gli uomini preferiti. Non è stato possibile: Thohir ha passato la mano, il fair-play finanziario ha messo i paletti. Il nervosismo, Mancini, non l'ha nascosto. E si è arrivati all'addio.



Il tecnico lascia con grande amarezza. Non pensava potesse finire così. Di sicuro, mercoledì, c'è un appuntamento che chissà come verrà gestito: l'Inter ha in programma un'amichevole con il Borussia Mönchengladbach allo stadio di Ancona, con allenamento e soggiorno a Jesi, nell'albergo in cui Mancini è di casa. Presentarsi con De Boer farebbe uno strano effetto.