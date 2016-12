Inter, il primo giorno di Pioli alla Pinetina: i nerazzurri ripartono verso il derby

La prima giornata di Stefano Pioli da allenatore dell'Inter è iniziata alle 7.40 di mercoledì mattina e si è chiusa con il buio della sera scesa su Appiano Gentile. Il tecnico è stato il primo ad arrivare alla Pinetina dove, dopo aver visitato le strutture, ha tenuto le due sedute dall'allenamento con la squadra, a ranghi ridotti per le convocazioni con le Nazionali. " Fiducia, coraggio e autostima ", questi i concetti trasmessi al gruppo. Nella giornata di giovedì la conferenza stampa di presentazione. Ad accogliere Pioli alla Pinetina oltre a Zanetti c'erano Ausilio, Gardini, Steven Zhang e il nuovo amministratore delegato Liu Jun . Nello staff è previsto l'ingresso di Walter Samuel, per la prossima settimana.

ORE 18:45 WALTER SAMUEL ENTRERÀ NELLO STAFF Walter Samuel inizierà a lavorare con l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli dalla prossima settimana, quando rientrera' dall'Argentina dove ora si trova per la partita di addio di Diego Milito al calcio. Lo conferma l'Ansa. È stato lo stesso Pioli a chiedere alla società di poter lavorare con Walter Samuel. L'ex giocatore di Roma e Inter dovrà gestire soprattutto lo spogliatoio, una missione non semplicissima visto i problemi che sono sorti finora, dal caso Brozovic, a quello Kondogbia, fino alla gestione complessa di Gabigol.

16:38 TERMINATO ANCHE IL SECONDO ALLENAMENTOSi è conclusa anche la seconda seduta di allenamento agli ordini di Stefano Pioli. Stesso menù della mattinata (lavoro in palestra, riscaldamento sul campo, esercizi tecnico­tattici e una serie di partitelle a tema) e lavoro a parte per Palacio e Ranocchia. Quest'ultimo proverà a recuperare per il derby. Domattina la ripresa dei lavori e a seguire la conferenza di presentazione del nuovo tecnico.