Inter: il ko di Osvaldo spaventa Mazzarri

16:37 - Il presidente Thohir da Londra, ai giocatori: "Guardatevi dentro per capire cosa succede". L'allenatore Mazzarri, ai giocatori: "Parlerò con voi, uno per uno. E domenica niente riposo: tutti alla Pinetina". Poi la decisione: Thohir potrebbe tornare a Milano già domani, rientro anticipato rispetto al programma: visto che il presidente sarà di sicuro a San Siro per Inter-Napoli il 19 ottobre, e il giorno dopo ci sarà l'assemblea dei soci: occorre arrivarci con ben altri umori.

Serve questo, anche questo, per capire cosa è accaduto all'Inter di San Siro (Cagliari) e Firenze, quell'improvvisa amnesia di gruppo. Servono scosse e lavoro extra, peraltro ben accolto -dicono- visto che già nei due giorni di riposo di inizio settimana qualcuno (Hernanes, per esempio) si era presentato ad Appiano per allenarsi: opzione personale.

Tutto serve per capire come alla parola "crisi" l'Inter non voglia credere, o perlomeno voglia combatterla subito, prima che accadono cose già viste nelle ultime tre stagioni. E servirà anche la seconda giocata di Thohir, Bolingbroke e Fassone a Londra (oggi) per con concludere la convention su affari e pallone e per chiudere il cerchio sul momento nerazzurro.

Fassone poi rientrerà a Milano e riferirà a Mazzarri del lavoro svolto nella City.

THOHIR: "DOBBIAMO AVERE PAZIENZA"

E il presidente Thohir, a Londra, ha parlato brevemente prima di intervenire al Convegno su calcio e business che lo vedrà tra i protagonisti. "Il campionato italiano è duro e molto competitivo, dobbiamo avere pazienza e lasciare che il mister lavori alla ricerca di soluzioni migliori per la squadra". Le parole sono riportare dal sito InterNews.it.

I GUAI DI MAZZARRI

In tutto questo fervore di cose da dire e da fare, però, ecco che a Mazzarri viene a mancare Osvaldo, ovvero l'attaccante più in forma del trio d'attacco interista (Palacio e Icardi) che si riduce a due con tutte le conseguenze e le angosce del caso, visto che siamo nel momento più delicato della stagione. Perdipiù facendo i conti con Palacio che non ha ancora recuperato la piena condizione dopo la difficile estate post-mondiale.

Che cosa può inventare Mazzarri? C'è smempre la soluzione Guarin all'attacco, ma non è granché. E ci sono i giovani Bonazzoli e Puscas che scalpitano, ma sono -appunto- troppo giovani.