Inter, il giorno del vertice con l'Uefa per il Fair play finanziario

18:57 - E dopo il Saint Etienne, la "partita" con l'Uefa a proposito del Fair play finanziario. Accade venerdì 7 novembre, a Nyon. "Quella che incontreremo è la commissione inquirente, non quella giudicante, che raccoglierà il dossier iniziando un processo che durerà alcuni mesi - spiega Marco Fassone, d.g. dell'Inter -. Un lavoro di confronto tra i club convocati e l'Uefa e che arriverà a delle conclusioni presumibilmente la prossima primavera". E' la prima tappa per capire quale sarà il futuro del club di Thohir nell'ambito delle Eurocoppe, con un piano di risanamento finanziario già elaborato e lungo 5 anni, per tornare in regola coi parametri europei.

Fassone, nel corso di un'intervista a Inter Channel, spiega i motivi dell'incontro in programma a Nyon: "E' giusto fare chiarezza, siamo sette club convocati dall'Uefa. Non i sette più cattivi ma quelli che l'anno scorso non hanno partecipato alle competizioni europee e che quindi non sono già stati chiamati. Il Financial fair play obbliga i club che partecipano ai tornei continentali ad avere bilanci in ordine e ridurre al minimo le perdite. Noi siamo tra quei club che purtroppo negli scorsi tre anni non sono riusciti a rientrare perfettamente in questi parametri e quindi siamo stati chiamati dalla commissione Uefa per un primo audit".