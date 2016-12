Inter, il fratello-agente di Shaqiri ad Appiano: colloquio con Ausilio

15:41 - In attesa di capire le intenzioni del Psg con Ezequiel Lavezzi, l'Inter non perde tempo e accelera sul fronte Xherdan Shaqiri, fantasista svizzero in uscita dal Bayern Monaco sulle cui tracce c'è da qualche tempo anche la Juventus. Secondo quanto appreso dal nostro Paolo Bargiggia, il fratello-agente del 23enne calciatore, Erdin, è arrivato ad Appiano Gentile per parlare con il ds dei nerazzurri Piero Ausilio. Sorpasso alla Juve?

In attesa di sfidarsi sul campo nel giorno dell'Epifania, Inter e Juventus se le stanno dando di santa ragione sul ring del calciomercato. Mentre i bianconeri stanno monitorando Lavezzi e pensano a Icardi per la prossima stagione, i nerazzurri non stanno alla finestra e si sono fiondati su un obiettivo della Juventus, quel Xherdan Shaqiri che vuole a tutti i costi lasciare il Bayern Monaco per giocare con continuità.



A questo punto sono proprio i bavaresi l'ostacolo più duro da superare, visto che per privarsi del talento svizzero chiedono 20 milioni di euro (trattabili). Soldi che l'Inter non può permettersi di investire. Per questo si proverà a strappare un prestito oneroso pur di accontentare Mancini che ha chiesto due esterni di ruolo.