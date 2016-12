Inter, il 4 maggio in occasione del Match For Expo il ritiro della maglia numero 4 di Zanetti

13:55 - L'annuncio era stato dato il 30 giugno 2014, quando il consiglio di amministrazione dell'Inter aveva deciso di nominare Javier Zanetti vicepresidente per i prossimi due anni e al contempo il ritiro della sua maglia numero 4. Ora, in occasione del Match For Expo in programma a San Siro il 4 maggio, avverrà la cerimonia ufficiale del ritiro, come annunciato in un video-messaggio sul sito nerazzurro dal presidente Erick Thohir.

"Tra i giocatori nerazzurri che andranno in campo c'è una maglia che tu non vedrai indossare più a nessuno, la numero 4, la tua numero 4! 4 è per sempre, per sempre tuo" uno stralcio del discorso del tycoon indonesiano per l'ex capitano ora dirigente nerazzurro.