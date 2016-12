Inter, Icardi volto di Fifa 2016 in Italia

Mauro Icardi sarà il volto della cover italiana di Fifa 16. Lo ha counicato Electronic Arts, sottolineando che il capocannoniere della scorsa stagione della Serie A comparirà accanto a Leo Messi. "Sono orgoglioso e sono pronto a scendere in campo per tutti i fan che vorranno giocare con me allo sport più bello del mondo in versione virtuale", ha commentato l'attaccante dell'Inter, svelando una passione per i videogiochi.