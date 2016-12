Inter, Icardi: "Sta nascendo una grande squadra. E senza Tevez..."

"Quando gioco unica punta c'è da fare in un certo senso reparto da solo - ha continuato l'argentino - e quindi più lavoro, mentre quando gioco con Palacio al mio fianco ci capiamo al volo, lui non fa la prima punta come me ma agisce come una mezzapunta e questo è un vantaggio sia per me sia per la squadra". Palacio in campo e Mancini in panchina, preziosi per la crescita tattica di Maurito: "Al mister devo tantissimo perché mi ha tirato fuori cose che prima non facevo come uscire dall'area e mandare i miei compagni in porta. Me lo ha chiesto dal primo giorno, abbiamo lavorato e sono migliorato tantissimo. Per un attaccante l'obiettivo principale è sempre far gol e aiutare la squadra, poi se arrivano traguardi nuovi come potrebbe essere lo scudetto o una coppa saremo ancora più contenti".