Inter-Icardi si fa. Anche se Wanda va a Madrid

Verso Genoa-Inter con un dubbio: Maurito Icardi. E anche dopo Genoa-Inter, il dubbio resterà tale. Perché stiamo parlando non di calcio giocato bensì di mercato, di rinnovo del contratto fino al 2019, e di una faccenda che si trascina da quattro mesi, con la voglia interista di tenersi l'attaccante e una smania di Icardi di tenere l'Inter sul filo dell'incertezza. E anche della pazienza.

L'ultima fiammata, venerdì. Con le parole di Icardi a pranzo, l'Inter nel cuore e rinnovo pronto; e quelle della maglie-neo manager Wanda Nara, a cena, di senso opposto. Con un tweet nel quale WN annunciava la sua imminente partenza per Madrid, alla ricerca -si presume- di contatti con Real e/o Atletico che vorrebbero avere Icardi. Salvo poi rimuovere quel tweet e far sapere che non è così, che Icardi vuole restare e che lei comunque va a Madrid. Valli a capire, gli Icardi.

La difficile gestione del nuovo contratto di Icardi, dal punto di vista dell'Inter-società, è da considerarsi chiusa. Positivamente. La firma è ritenuta una formalità, comunque sia. Anche se non si è mai varcata la soglia dell'annuncio imminente, questo no. Mancano otto giorni alla fine del campionato: da qui a Inter-Empoli per il congedo, con quale responso europeo si vedrà, c'è ancora il tempo per aspettare l'annuncio del sì Icardi-Inter. O anche, se vogliamo, il contrario.

Con un senso di disagio, pensando al feeling di Icardi con l'Inter. Al di là del denaro, cosa rimane?