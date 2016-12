Inter, Icardi: "Serve continuità, battiamo la Lazio e risaliamo in classifica" 

15:40 - Dopo il Chievo arriva la Lazio, ultima partita dell'anno prima delle feste natalizie, prima di una ripresa che porta alla sfida più sentita, quella con la Juve. Continuità per autostima, fiducia e classifica: "Per il terzo posto meglio non sbilanciarci - ha dichiarato Icardi a Sportmediaset - adesso pensiamo a ripeterci contro la Lazio: una partita importante, anche loro puntano a salire in classifica. Battiamoli per avvicinarci al terzo posto".

Contro i biancocelesti, con Osvaldo non al massimo visto il lutto familiare che ne ha funestato la settimana, toccherà a Icardi prendersi sulle spalle il peso dell'attacco interista. Poi, per eventuali rinforzi, chiesti da Mancini e sperati dai tifosi, ci sarà da aspettare gennaio, quando si cercherà di tradurre in fatti concreti quello che verrà deciso a tavolino all'inizio della prossima settimana nel summit di mercato post-Lazio. "Rinforzi? Con grande attenzione" ha aggiunto a questo proposito il dg interista Marco Fassone. "Purtroppo dobbiamo stare attenti agli equilibri economici e finanziari imposti dal FairPlay Finanziario, ma Mancini lo sa e sa che faremo del nostro meglio per potergli assicurare qualche rinforzo".