Inter, Icardi: "Sempre voluto il rinnovo"

"La società ha fatto investimenti importanti: non so se il gap con la Juventus sia diminuito, ma nello spogliatoio vogliamo tutti festeggiare una grande vittoria, sperando possa già concretizzarsi quest'anno". Non si pone limiti Mauro Icardi : l'attaccante argentino, intervistato dal Corriere dello Sport, vuole nuove traguardi con la maglia dell'Inter. "Interessavo ad altri club, ma ho sempre voluto rimanere qui".

L'ex Sampdoria si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato fregiandosi del titolo di capocannoniere della serie A: traguardo raggiunto a soli 22 anni. "Quando sono sceso in campo contro l'Empoli nell'ultima gara stagionale sapevo che mi servivano due gol per agganciare Toni, e ringrazio i miei compagni per avermi aiutato a raggiungere l'obiettivo". Archiviata la stagione, ecco il rinnovo fino al 2019 con il club di Erick Thohir: accordo trovato anche grazie alla mediazione del suo nuovo procuratore, la moglie Wanda Nara. "Mi ha sempre assistito nella trattativa, è molto brava, anche se la mia volontà è sempre stata quella di restare all'Inter: potevo andare in altre squadre, ma volevo la maglia nerazzurra perché per me era ed è il top". Infine, la sfida lanciata alla Juventus: "Con i bianconeri ogni volta che tocco palla, finisce dentro. Spero che questo feeling continui, perchè vogliamo riportare dove merita, cioè più in alto di tutti".