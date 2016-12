Inter, Icardi: "Resto sicuramente e anche Mancini lo farà"

Icardi, invece, tira un po' le orecchie a quei compagni che hanno manifestato, più o meno apertamente, l'idea di lasciare i colori nerazzurri. "Abbiamo consolidato il quarto posto nell'ultimo match di San Siro e penso che siamo tutti contenti. Gli scontenti non si vedono nello spogliatoio, sinceramente. Siamo tutti bravi ragazzi, me compreso. Dentro lo spogliatoio questa cosa non si vede, poi se loro hanno problemi con la società e non vogliono rimanere qui devono parlare con la società", ha aggiunto. I tifosi milanisti, invece, temono che l'Inter farà un dispetto ai rossoneri, non dando il masismo contro il Sassuolo, impegnato con i cugini nella volata per l'Europa League: "Io penso che tutte le partite sono importanti. Col Sassuolo varrà tre punti come tutte le altre, non si penserà di certo di aiutare il Milan. Vogliamo chiudere bene questo campionato iniziato bene e poi andato un po' male". Capitolo nazionale: "Normale pensarci, ma è un discorso a parte. Io penso a fare bene in nerazzurro, poi quando il ct mi chiamerà risponderò presente. Olimpiadi? Non ne ho parlato con la società, manca ancora tanto tempo ad agosto, per ora non so nulla. Sono tranquillo, in caso di convocazione ne parleremo in ritiro".