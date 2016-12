Inter, Icardi Re Mida del gol: è lui l'uomo per la Champions

Tanto che in questa Serie A è secondo solo al fenomenale Higuain in fatto di media gol: una rete ogni 50 palloni giocati contro i 43 del Pipita. E che il destino dei nerazzurri sia legato a Maurito lo conferma anche la sua partecipazione a sei delle ultime nove reti in campionato, con quattro gol e due assist. Un motivo in più per tenerselo stretto nonostante sia, con Handanovic, uno dei pezzi pregiati della rosa del Mancio. Lui ha sempre ribadito di voler vincere con questa maglia e sta dimostrando con i fatti, anzi, con i gol, quanto ci tenga. Ora otcca a Thohir costruirgli attorno una squadra degna del suo talento, magari confermandogli al fianco uno come Perisic , capace di fornirgli gli assist di cui ha bisogno (5 su 6 in stagione). Perché l'anno prossimo uno posto in Champions League sarà imprescindibile.

LE STATISTICHE DI INTER-EMPOLICon questa vittoria l’Inter è matematicamente quarta.

Nelle ultime cinque partite l’Inter ha alternato una vittoria interna ad una sconfitta esterna (3V, 2P).

L’Empoli ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato (1V, 1N).

L'Empoli non segnava in trasferta da 416 minuti e ha perso tutte le ultime sei partite lontano da casa.

Quattro gol in quattro partite contro l'Empoli per Mauro Icardi in Serie A, solo alla Juve ha segnato di più (sei).

Sesto gol in questo campionato per Manuel Pucciarelli, che supera così il suo score della scorsa stagione.

Ivan Perisic ha fatto gol e assist nella stessa partita per la terza volta in Serie A.

Samir Handanovic è il portiere che ha preso più ammonizioni in questo campionato (cinque).