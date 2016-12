Inter, Icardi rapinato sotto casa

Non è proprio un momento felice per Mauro Icardi. Dopo la panchina nella partita col Genoa, l'attaccante argentino è stato rapinato, a Milano, da due uomini, fuggiti in moto dopo avergli rubato un costoso orologio. E' accaduto poco dopo mezzanotte in viale Elvezia, di fronte all'Arena civica: Icardi è stato avvicinato da due persone, mentre stava parcheggiando la sua automobile. Per lui la serata si è chiusa nel peggiore dei modi.