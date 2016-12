Inter: Icardi protagonista, nel bene e nel male 

17:16 - Nel bene e nel male è sempre lui il protagonista in casa Inter: stiamo parlando di Mauro Icardi. In campo continua a segnare e... litigare. Fuori, oltre al mega tatuaggio per la figlia Francesca, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Questo uno dei fastidi del giovane Maurito. Partiamo dalle cose positive come la prestazione contro il Palermo per un bel 7,5 in pagella. Sono 13 i gol i campionato, un gradino più in alto c'è Tevez che guida la classifica dei marcatori.

Ha dato ancora una volta dimostrazione che senza di lui l'attacco nerazzurro fatica e parecchio. Mancini lo sa, ma al tempo stesso deve gestirlo per non bruciarlo. Vedi la panchina di Sassuolo digerita con rabbia. C'è da ricordarsi che compirà 22 anni il prossimo 19 febbraio. L'obiettivo personale è quello di arrivare a 20 gol in stagione, come confessato in esclusiva ai nostri microfoni. Maurito non si pone limiti e vuole trascinare i nerazzurri. Lo farà fino a giugno e poi? Qua il tasto dolente. Settimana scorsa la lite con gli ultras, ieri la doppietta senza esultare. Un po' di rancore, sicuramente, ma anche un chiaro segnale alla società a causa dell'empasse sul rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito dal suo procuratore a fine partita, il calciatore si sentirebbe poco valorizzato e deluso dal fatto che la trattativa per l'adeguamento dell'ingaggio sia molto lontana da un accordo. Una grana per Thohir che senza Champions nel mercato estivo sarà costretto a vendere un big, lo ha detto Ausilio. E Icardi è l'indiziato numero uno perché è il giocatore più richiesto e dal quale si può ricavare una buona plusvalenza.



Intanto Brozovic ha già stregato tutti. Il nuovo acquisto, all'esordio a San Siro, è stato il migliore in campo con una prestazione di sostanza in mezzo al campo. A Mancini brillano gli occhi: "Grande acquisto e non è ancora al top". Il rinforzo giusto perché ha pure grande qualità e visione di gioco: "Gioca a due tocchi e ha i tempi dell'inserimento". Una manna dal cielo per tutti gli allenatori, il centrocampista 2.0 in grado di fare tutto, dalla fase difensiva fino alla realizzazione. E' sbocciata una stella e l'Inter è pronta a farsi illuminare.