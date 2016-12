Inter, Icardi: "Per la Champions è ancora tutto aperto"

L'Inter, dopo i due giorni liberi concessi da Roberto Mancini per Pasqua , è tornata oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del match in programma domenica contro il Torino . L'obiettivo resta il terzo posto. "E' tutto aperto, ci sono ancora tanti punti in gioco - dice Mauro Icardi a Inter Channel -. Il mio infortunio? Il recupero procede bene, sto lavorando da una settimana e mezza ormai".

L'attaccante nerazzurro non si fida dei granata: "In Italia non bisogna mai sottovalutare gli avversari. E' ancora fresco il ricordo della sfida dell'anno scorso contro il Torino, quando all'ultimo minuto abbiamo perso la partita su un calcio d'angolo".



La vittoria è d'obbligo per mantenere aperte le speranze Champions. "Dobbiamo pensare a fare bene, come fino a gennaio. Poi c'è stato un calo ma dopo la Juventus abbiamo tirato fuori l'orgoglio e ritrovato la consapevolezza. Perisic? E' in un periodo fantastico. Per noi è importante, aiuta tutti". Proprio l'esterno croato, insieme a Brozovic, è rientrato dall'impegno con la Nazionale ma i due giocatori hanno avuto un giorno di riposo in più e, dunque, torneranno ad allenarsi domani con la squadra. Icardi è recuperato al 100% ed è in lizza per una maglia da titolare contro il Torino. Kondogbia, invece, ha forzato mentre lavorava a parte e da domani dovrebbe rientrare in gruppo.