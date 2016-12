Inter, Icardi: "Per il mio compleanno una vittoria contro il Celtic"

10:37 - Dopo i problemi gastrointestinali che lo hanno messo ko con l'Atalanta, Mauro Icardi è pronto a guidare l'attacco al Celtic Park. "Mi nutrirò del loro tifo. Se credono di poter creare un'atmosfera intimidatoria, si stupiranno - ha detto Maurito al Daily Record -. Giocheremo in Scozia il giorno del mio compleanno e il solo regalo che voglio è una vittoria". Sul futuro: "Non m'interessano i rumors, quello che conta è vincere insieme all'Inter".

Maurito si confessa al Daily Record e lancia un avvertimento ai tifosi del Celtic: "Creeranno un'atmosfera intensa, ma chiunque mi conosce sa che queste cose non mi preoccupano - ha spiegato - E' importantissimo iniziare con un successo per essere nelle migliori condizioni in vista del ritorno".



Immancabile la domanda sul suo futuro, che potrebbe essere lontano da Milano visti gli intoppi per il rinnovo. Mercato? Non m'interessano i rumors, quello che conta è vincere insieme all'Inter - ha tagliato corto Icardi -. Se fossero veri quelli su United, Chelsea e Liverpool sarei onorato, perché sono grandi club, ma io sono già in una grande squadra dove posso conquistare qualcosa di importante".



Il grande sogno e obiettivo della squadra è qualificarsi alla prossima Champions League. E l'Europa League è al momento la strada più veloce. "Mi piacerebbe di certo giocare la Champions League, è quello che vuole ogni giocatore e mi darebbe una spinta per vestire la maglia dell'Argentina - ha dichiarato - . Non abbiamo perso la speranza di qualificarci alla Champions tramite il campionato, ma dobbiamo essere realistici perché sarà difficile. La nostra migliore possibilità è vincendo l'Europa League e il primo passo sarà contro il Celtic".



L'accostamento con Batistuta è di suo gradimento: "La gente mi paragona a Batistuta e io mi baso su di lui. Ho buona tecnica e tiro, e non sono neanche male nei colpi di testa. Credo di assomigliargli molto".