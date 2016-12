Inter, Icardi: "L'obiettivo è tornare in Champions League"

Con il raduno ad Appiano ha preso ufficialmente il via la stagione 2016-2017 dell' Inter . Ai microfoni di Inter Channel, le prime parole di Mauro Icardi . "Sono certo che la nuova società farà il bene dell'Inter come hanno fatto Moratti e Thohir - ha detto -. L'obiettivo sarà sempre tornare a giocare la Champions, perché l'Inter è una delle squadre più grandi al mondo e lo merita. Ci siamo andati vicini l'anno scorso, ora vogliamo fare grandi cose".

"Abbiamo fatto un po' di vacanza, lo spirito con cui riprendiamo il lavoro è sempre lo stesso quando inizia un nuovo anno, cioè fare il meglio possibile" ha esordito Icardi ai microfoni del canale tematico nerazzurro. Per il secondo anno di fila sarà ancora capitano: "La responsabilità di portare la fascia che è stata di Zanetti è grande, ma ne sono orgoglioso".



Mercoledì inizierà il ritiro di Brunico e Maurito chiama a raccolta i tifosi. "Aspettiamo tutti i tifosi a Brunico, ma già sappiamo che ci sarà tanta gente e per noi è importate. Il calcio senza i tifosi non è la stessa cosa e noi sentiamo il calore dei tifosi che ci supportano sempre".