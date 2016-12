Inter, Icardi: "Io sto bene qui e voglio restare"

Nonostante le voci di mercato e il viaggio a Londra di Wanda Nara (per parlare con l' Arsenal ), Icardi ha giurato amore all' Inter : "Io sono qua e sto bene qua. Lo dico sempre. Fino al 2019 ho un contratto con l'Inter, la mia squadra. Delle altre cose deve parlare la società. Io lavoro per migliorarmi, per giocare bene e per mettere in difficoltà l’allenatore", ha spiegato nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Attraverso la moglie e agente, l'argentino ha però chiesto un adeguamento del contratto: "L'obiettivo di tutta la mia famiglia è restare a Milano. Non ho mai nascosto che in questa città sto bene e lo stesso Wanda e i bambini. Milano è casa nostra. Per questo lei sta parlando con la società: la volontà è quella di trovare una soluzione. Che voto do a Wanda Nara come procuratore? Per ora dieci. Sta lavorando bene". E sul momento all'Inter: "Io sono un professionista e come tale mi sto comportando. Io faccio quello che devo e credo finora di aver lavorato bene sul campo. In ritiro le cose stanno andando nel verso giusto. La scorsa stagione era finita male con l'infortunio alla coscia, ma questa è iniziata nel modo giusto. Fisicamente sono a posto e, come normale, devo solo crescere a livello di condizione".



E sul mercato: "Le voci non mi interessano e non do molto peso a quello che viene detto o scritto dai media. La mia volontà la sanno tutti: sono contento di stare qua e voglio stare qui. Quando ho scelto l'Inter volevo affermarmi con questa maglia. Il mio obiettivo non è cambiato. Il primo anno siamo andati in Europa League, il secondo no, il terzo sì: adesso siamo pronti per tornare in Europa da protagonisti. Io sono interista. Molto interista. Questa è la squadra per la quale faccio il tifo e questi sono i miei colori. C’è un legame forte. Il calcio è un business e può succedere di tutto, ma io indosso la fascia da capitano dell'Inter, sono qui da tre anni e ho l’obiettivo di vincere con la maglia nerazzurra. Voglio riuscirci. I nostri obiettivi? Giocare insieme da un po' di tempo ci aiuterà. Vogliamo far bene e mettere pressione sulla Juventus".