Inter, Icardi: "Io alla Juventus? Sarebbe brutto"

L'uomo più atteso in casa Inter nel big match con la Juventus è senza dubbio Mauro Icardi . Il capitano nerazzurro ha già segnato 6 reti ai bianconeri: "E' una casualità della vita, l'anno scorso ho segnato anche di petto. Dovremo essere bravi a confermare quanto di buono facciamo in settimana". Da simbolo interista una semipromessa: "Io alla Juve ? Mai dire mai, ma dopo aver vestito la maglia dell'Inter sarebbe brutto".

Nessun pronostico però in vista del big match di San Siro: "Non saprei come andrà a finire - ha dichiarato in esclusiva a Premium Sport -, ma dobbiamo fare bene per confermare quanto di buono abbiamo fatto".