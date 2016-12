Inter: "Icardi ha scelto Mourinho"

16:27 - Rumori di mercato. Inglesi. E che riguardano, tanto per (non) cambiare Maurito Icardi. Sono voci di giornali, in tal caso di Daily Express. Che scrive: Icardi lascia l'Inter a fine stagione e ha scelto il Chelsea di Mourinho. Scartando altre ipotesi inglesi, Liverpool e Tottenham, ed evitando anche le sirene spagnole, visto che se deve lasciare l'Italia predilige la Premier.

Voci, appunto. Che si sommano settimana dopo settimana attorno a Icardi. Il quale, si sa, sta trattando il rinnovo di contratto con l'Inter che scade nel 2018 e nella trattativa, condotta dal suo agente, ci sono tante cose da mettere a posto, compresi quei diritti di immagine che sembrano (sono) uno scoglio difficile da superare.

Icardi, da 17 mesi all'Inter, ha indossato 43 volte la maglia nerazzurra (campionato e coppe varie) realizzando 21 reti. La valutazione di Maurito oggi è identica ai gol fatti: 21 milioni di euro.