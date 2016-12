Inter, Icardi: "Gabigol ha qualità incredibili, farà bene"

Gabigol in coppia con Icardi. Dopo il rinnovo del contratto di Maurito, i tifosi nerazzurri non vedono l'ora di godersi per molti anni un tandem che promette scintille. "L'Inter ha puntato su di lui - dice l'argentino a Premium Sport -. E' ancora giovane, ha molto da dimostrare e ci darà una grande mano. La società ha fatto sacrifici per portare grandi giocatori. Gabriel si deve adattare alla squadra e all'Italia, ha qualità incredibili e farà bene".