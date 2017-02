Inter, Icardi e Perisic rischiano tre turni di stop

L' Inter rischia di aver perso due volte allo Juventus Stadium. Il campo ha detto bianconero, ma ora Pioli rischia di perdere due pedine chiave come Perisic e Icardi . Il Giudice sportivo, infatti, potrebbe decidere di stangare i due nerazzurri per il comportamento nei confronti dell'arbitro nel finale di partita con la Juve. Icardi ha calciato il pallone verso Rizzoli, sfiorandolo, e se messo a referto potrebbe subire un pesante stop.

La trasferta di Torino potrebbe dunque risultare più pesante da digerire del previsto per l'Inter di Pioli che allo Stadium ha interrotto la rincorsa Champions dopo sette vittorie consecutive in campionato. Due elementi chiave del gioco nerazzurro come Perisic e Icardi, infatti, rischiano una stangata disciplinare dopo aver perso la testa nel finale di partita. Il croato, espulso nel recupero per proteste, salterà sicuramente l'Empoli, ma potrebbe essere costretto a saltare anche Bologna ed eventuale lo scontro diretto con la Roma se nel referto l'arbitro Rizzoli avesse riportato "espressioni ingiuriose". Altrimenti se la caverà con un turno di stop automatico dopo il cartellino rosso.



Più complicata, invece, la situazione di capitan Icardi che al fischio finale della sfida contro la Juventus, ha scagliato il pallone in direzione dell'arbitro sfiorandolo al volto. Rizzoli ha chiesto ai suoi collaboratori chi fosse stato l'autore del gesto che, se riportato nel referto, costerebbe a Icardi una sanzione pesante aggravata dai gradi di capitano. Anche per l'argentino Empoli, Bologna e forse Roma sarebbero a rischio.