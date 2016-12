Inter, Icardi e la mancata stretta di mano di Maxi Lopez

Fari puntati sugli eterni duellanti: Maurito Icardi e Maxi Lopez, compagno il primo ed ex marito il secondo di Wanda Nara. Si daranno o meno la mano a centrocampo con Inter e Torino schierate sul campo? Dopo gli screzi passati, domanda più che legittima e risposta scontata: no! Maxi finge di porgerla al rivale e poi l'allontana. E Icardi a fine primo tempo commenta lapidario: "Sono cose che succedono, dipende dall'ignoranza delle persone. Io sono educato". Il tutto sotto gli occhi della stessa Wanda Nara e dei suoi bimbi in tribuna.